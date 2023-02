Inter, Bastoni: “Futuro? Io sto bene qui. Ora vogliamo vincerle tutte. Lukaku…”

Voglia di vincere insieme, nel futuro prossimo e non. Bastoni all'Inter si sente a casa e quella che arriva al club è una vera dichiarazione d'amore

Voglia di vincere insieme, nel futuro prossimo e non. Bastoni all'Inter si sente a casa e quella che arriva al club è una vera dichiarazione d'amore. Ecco le parole del difensore in esclusiva a Sport Mediaset, dove Bastoni parla anche della sua situazione contrattuale (attualmente è in scadenza 2024):