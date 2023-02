CM – Inter, con Bastoni l’imperativo è evitare nuovo caso Skriniar: la situazione

Alessandro Bastoni vuole restare all’Inter. Lo ha dichiarato anche oggi e il club è al lavoro per blindarlo oltre il 30 giugno 2024

Alessandro Bastoni vuole restare all’Inter. Lo ha dichiarato anche oggi e il club è al lavoro per blindarlo oltre il 30 giugno 2024, quando scadrà il suo accordo coi nerazzurri. Ecco la situazione secondo calciomercato.com.

“In cima alla lista dei rinnovi, in viale della Liberazione il nome più importante è proprio quello del classe ‘99. Il suo contratto scade nel 2024 e sono stati avviati i primi dialoghi con il suo entourage, proprio per evitare una situazione vissuta lo scorso anno con Perisic e oggi con Skriniar. Marotta si è già dichiarato ottimista. Per i nerazzurri, la prossima mossa vincente potrebbe essere quella di trattenere all’ombra del Duomo uno dei suoi giocatori simbolo”, si legge.