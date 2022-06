GdS – Priorità Skriniar: ecco perché (a malincuore) l’Inter sacrificherebbe Bastoni e non Milan

Blindare Milan Skriniar è una missione impellente per l'Inter, che nelle prossime settimane provvederanno a rinnovare il contratto

"Blindare il difensore per altri cinque anni è fondamentale anche per avere più potere contrattuale qualora dall'estero dovesse arrivare un'offerta indecente. Bastoni, che pure ha 4 anni in meno, ha rinnovato soltanto fino al 2024 e anche per questo se qualcuno mettesse sul piatto 60 milioni l'Inter sarebbe costretta ad un sacrificio di cui Inzaghi in primis farebbe a meno. Skriniar rispetto al compagno ha un vantaggi: la duttilità, confermata nella stagione appena conclusa. Skriniar infatti ha giocato soprattutto da braccetto di destra (...). Ma quando si è fatto male De Vrij, Skriniar si è esaltato anche al centro della linea a tre (...). Per non farsi mancare nulla, lo slovacco più volte ha traslocato anche a sinistra quando Bastoni riposava o recuperava da un infortunio".