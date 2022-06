Lukaku, solo Inter: lungo colloquio con De Vrij e Dumfries. Tuchel apre, ma il Chelsea frena

L'attaccante belga vuole tornare all'Inter, ieri al termine della sfida tra Belgio e Olanda ha parlato con i due giocatori nerazzurri

Andrea Della Sala

Dybala in pole position, Lukaku sullo sfondo. Se per l'argentino sembra tutto apparecchiato, più complicata invece la trattativa per riportare all'Inter il belga. Oltre alla difficile operazione col Chelsea, ci sono anche il Tottenham di Conte e il Barcellona sulle sue tracce.

"Dopo la fase del grande entusiasmo, è cominciata quella della grande prudenza. Se Romelu Lukaku ha già fatto sapere all’Inter di voler tornare, deve prima trovare il modo di sganciarsi dal Chelsea, il club che gli ha tolto quel sorriso che potrebbe ritrovare a Milano. Anche se nulla va dato per scontato in un dossier complesso, dove ogni ipotesi rimane aperta. La pista che lo riporta in nerazzurro dipende molto dalla capacità del giocatore a imporre la propria volontà ai Blues, poco disposti a fare sconti. Ieri il belga, contro l’Olanda, è uscito nel primo tempo per infortunio, applaudito da tutto lo stadio del Baldovino di Bruxelles. Un tifo che rievocava più i tempi di San Siro che quelli recenti allo Stamford Bridge. Non a caso, prima di salire sul pullman, ha parlato a lungo con i nerazzurri De Vrij e Dumfries", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Costretto da Tuchel a indossare i panni del panchinaro di lusso, ora spera sia proprio il tecnico l’alleato giusto per tornare all’Inter. Anche se il club appena passato sotto il controllo dell’americano Todd Boehly per circa 5 miliardi di euro, non farà regali. Lo attestano le ultime cifre circolate sui media inglesi che impongono un clima di prudenza. Gli inglesi infatti aprirebbero solo a un prestito oneroso da 25 milioni con un riscatto obbligatorio a 76. Numeri importanti nonostante il giocatore abbia fatto capire all’Inter di essere disponibile a ridursi l’ingaggio. Lukaku guadagna 15 milioni, inclusi i tre di bonus a Londra. A Milano si accontenterebbe della metà. Ma va elaborato il piano per chiudere con l’Inghilterra".

"Vanno riesaminate le voci dalla Spagna, dove è emerso l’interesse del Barcellona sempre a caccia di una punta che permetta di aprire un nuovo ciclo. Molto più consistente invece è la potenziale manovra del Bayern Monaco che sta valutando alternative a Robert Lewandowski. L’attaccante polacco vuole andarsene e Lukaku diventerebbe un obiettivo credibile e prioritario per i re della Bundesliga, che invece hanno finanze decisamente solide e offrono prospettive concrete di rilancio al belga, anche a livello internazionale", chiude Gazzetta.