Sky – Bastoni, Tottenham e United pensano anche a Torres. Skriniar, spunta il PSG

Bastoni ha attirato l'attenzione della Premier League. Ieri ha giurato di non saperne niente. Nel senso che l'Inter non gli ha dato alcuna comunicazione in merito ad un'eventuale addio. Si è detto concentrato sulla Nazionale, poi andrà in vacanza e al ritorno sarà ad Appiano con la squadra di Inzaghi, perché ha un contratto rinnovato un annetto fa, ancora lungo di due anni. Ma radio mercato parla di offerte pronte da parte del Tottenham e del Manchester United. Due club inglesi che sono pronti a scontrarsi per lui.