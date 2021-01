Sky – Bastoni, oggi incontro per il rinnovo: basi gettate, vicina la firma

“In chiave Inter non ci sono novità”. Gianluca Di Marzio ha spiegato a Skysport che non ci sono nuove sul mercato in entrata o in uscita dei nerazzurri. Ma ci sono novità sul fronte rinnovi. Non solo quello di Lautaro. Abbiamo visto gli agenti arrivare nella sede nerazzurra.

Ma oggi c’è stato anche un incontro con l’entourage di Alessandro Bastoni e il rinnovo è vicino. “Sono state gettate le basi per il prolungamento del difensore nerazzurro. L’incontro è andato bene ed è importante che i nerazzurri possano blindare il giocatore che rappresenta il futuro”, ha sottolineato il giornalista.

(fonte: Skysport)