Inter, l’infortunio può pregiudicare il futuro di Perisic al Bayern. GdS: “Tutta colpa di…”

“Un contrasto, e il destino diventa incerto”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’infortunio di Ivan Perisic. L’esterno croato si è fatto male in allenamento e sarà costretto a saltare i prossimi due mesi. Le possibilità che il Bayern riscatti dall’Inter il cartellino del croato calano sensibilmente.

OBIETTIVI BAVARESI – “Perisic, arrivato in estate in prestito dall’Inter, ci ha messo un po’ a inserirsi, ma ultimamente era diventato titolare. L’infortunio può però pregiudicarne il futuro a Monaco: il Bayern, per riscattarlo, dovrebbe sborsare 20 milioni di euro. Sugli esterni però i bavaresi, in vista dell’anno prossimo, hanno puntato Leroy Sané del Manchester City e Kai Havertz del Leverkusen”, spiega La Gazzetta dello Sport che analizza come per i due talenti sopracitati servano 150 milioni di euro e perciò qualsiasi altra spesa sarà valutata con grande attenzione. “Ora, proprio nei mesi in cui i dirigenti bavaresi programmeranno la prossima stagione, Perisic non potrà mettersi in mostra. Colpa di un contrasto in allenamento“, chiosa la Rosea.