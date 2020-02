Brutte notizia per il Bayern Monaco e per l’Inter: Ivan Perisic ha riportato la frattura del malleolo laterale del piede destro. Come ha spiegato l’allenatore dei bavaresi, Hans Flick, l’esterno croato dovrà stare a riposo per quattro settimane, poi ci sarà la fase riabilitativa. Intanto su Instagram Stories Perisic ha postato una foto con la caviglia ingessata e una emoticon per mandare un messaggio chiaro, ovvero che vuole tornare il prima possibile.