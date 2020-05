Mercato, scenari inaspettati: il Bayern parla del futuro di Perisic e offre all’Inter…

Il mercato offre scenari a volte inusuali e inaspettati, che si conformano quasi per caso. Opportunità, insomma, che vanno ad inserirsi in discorsi già iniziati tra club che devono definire operazioni di mercato già ben avviate. Arrivato per una cifra record (80 milioni di euro) Lucas Hernandez non ha soddisfatto le altissime aspettative che si erano create intorno a lui. Al Bayern Monaco Lucas ha infatti sofferto di diversi infortuni e fastidi poi Alaba e Davies gli hanno rubato il posto, spingendolo in panchina. Lo scenario non è positivo per il giocatore ma lo è ancora meno per il club, che oltre ad aver sborsato una cifra importante gli aveva concesso anche uno stipendio fuori categoria. Troppo per un giocatore infortunato, che si è dovuto accomodare spesso in panchina (e che rischia di continuare a farlo).

Tz riporta come il Bayern abbia provato ad offrire il giocatore a diversi club europei, sfruttando in alcuni casi un canale già attivo per altre operazioni. Ciò è accaduto con il Manchester City per quanto riguarda i colloqui avviati per Leroy Sané ed è accaduto anche con l’Inter, che è in contatto con il Bayern per definire il futuro di Ivan Perisic. Nulla di concreto, qualcosa secondo il quotidiano tedesco potrebbe però muoversi quando il mercato partirà ufficialmente. Che Lucas Hernandez sia sul mercato non è una novità, anche se il giocatore ha espresso la volontà di rimanere a Monaco per dimostrare le sue qualità.

(Tz)