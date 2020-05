BILD – Il Bayern Monaco prova a trattenere Perisic: ecco l’ultima proposta fatta all’Inter

E’ ancora tutto da decidere il futuro di Ivan Perisic. Il laterale croato, il cui prestito dall’Inter al Bayern Monaco scadrà al termine della stagione in corso, è in attesa di capire da dove ripartirà la sua carriera. I tedeschi, nonostante non abbiano esercitato il diritto di riscatto di circa 20 milioni di euro, lo apprezzano e faranno un tentativo per accaparrarselo. Come riporta la Bild, la trattativa per Perisic andrà avanti indipendentemente da quella per Sané. Il Bayern Monaco ha infatti chiesto una proroga al club nerazzurro per il riscatto, facendo leva sulla serie di problemi economici derivanti dall’espandersi del Covid-19.