Bild – Il Bayern Monaco non è intenzionato a riscattare Perisic. Ecco l’idea dell’Inter

Dalla Germania arriva una notizia che potrebbe cambiare il mercato dell’Inter in uscita a giugno. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco non è convinto di riscattare Ivan Perisic al termine della stagione. Secondo il media tedesco, il calciatore non ha futuro al Bayern Monaco, anche perchè il suo arrivo in estate era dettato dalla presenza in panchina di Kovac. Il rendimento di Perisic – 4 gol e 6 assist in 19 partite – non è stato giudicato sufficiente per pensare al riscatto (fissato a 20 milioni di euro). L’Inter è comunque intenzionata a venderlo la prossima estate.