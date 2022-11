Becao ha un estimatore in particolare all’Inter: chi spinge per il colpo da 12 mln

C’è un estimatore speciale di Rodrigo Becao in casa Inter . La società monitora il giocatore per un rinnovamento della difesa e Tuttosport svela oggi un interessante aneddoto.

“Si parla di cifre non impossibili, 12-13 milioni. Per altro Becao - che piace molto al ds Ausilio - porta con sé un biglietto da visita niente male per farsi subito amare dai tifosi dell’Inter: in tre stagioni e mezzo in Serie A ha segnato 5 gol, 3 dei quali al Milan. Becao ama giocare da ‘braccetto’ di destra, ovvero il ruolo di Skriniar che però sarebbe dirottato al centro senza problemi”, si legge.