Sky – Bellanova, l’Inter chiede al Cagliari un cambio di formula: le ultime. E Cambiaso…

Arrivano delle novità sull'affare tra Inter e Cagliari per l'arrivo in nerazzurro di Raoul Bellanova, giovane esterno destro. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero chiesto ai sardi un cambio di formula nell'affare. Non più a titolo definitivo, dunque, ma in prestito con obbligo di riscatto, così come accaduto con l'Empoli per Asllani. Si attende la risposta del club rossoblù in merito alla richiesta dell'Inter.