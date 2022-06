Sky – Lukaku, tra stanotte e domani confronto Inter-Chelsea: segnali sempre più positivi

Sono ore caldissime per il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Oggi non c'è stato il secondo confronto tra i nerazzurri e il Chelsea

Sono ore caldissime per il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Quest'oggi non c'è stato il secondo, atteso confronto tra i nerazzurri e il Chelsea, per provare a comprendere le pretese economiche dei Blues riguardo al prestito oneroso del belga. Ma, secondo quanto riferisce Sky Sport, la video-conference tra i due club potrebbe essere davvero imminente. Il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, infatti, è arrivato da poco, dopo un lungo volo transoceanico, a Los Angeles, dove è ancora pieno giorno. Ecco che allora, tra questa notte e domani mattina, tutto lascia pensare che ci possa essere il nuovo video-incontro tra le società.