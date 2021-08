La Stampa – Belotti illuso dall’Inter. Ma è stato spettatore della ‘trattativa lampo’

Alla fine è arrivato il sì di Lotito alla cessione di Correa e ora l'attaccante resterà al Torino

"Non si saprà mai quanto il Toro sia stato usato. Ma se il fine giustifica i mezzi l'Inter ha avuto ragione". Questo è quanto scrive La Stampa a proposito della vicenda che ha visto i nerazzurri avvicinare Belotti salvo poi arrivare al vero obiettivo, Correa. "Di certo - giura il quotidiano torinese - sono state le 24 ore più lunghe della sua carriera, cercato, illuso e poi lasciato in pace proprio quando sembrava che potesse cambiare aria. Perché il bomber era il piano B dell'Inter nel caso non fosse arrivato Correa".

Con Cairo c'era un accordo per venti mln più bonus, una cifra importante per un attaccante che a giugno della prossima stagione andrà in scadenza di contratto. Ma alla fine è arrivato il sì di Lotito alla cessione dell'argentinoper 30 mln (+1 di bonus). Ne chiedeva 35 anche per garantirsi un buon introito per la percentuale sulla rivendita che dovrà essere versata al Siviglia. Ora è difficile che Belottilasci Torino a pochi giorni dalla fine del mercato. C'era l'interesse di Tottenham e Arsenal ma sembra essersi affievolito. Il calciatore rimarrà quindi nella squadra granata dopo essere rimasto spettatore della trattativa lampo tra la società e l'Inter. Lui non ha fatto in tempo a dire sì o no alla proposta dei nerazzurri.