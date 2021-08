Inter, non è finita qui: tentativo per Scamacca, garanzia Lucci. No a Belotti

L'attaccante del Sassuolo, chiuso da Caputo e Raspadori, condivide lo stesso agente di Dzeko e Correa: i nerazzurri ci provano

Il mercato dell'Inter si chiude con il botto: i nerazzurri hanno di fatto raggiunto un'intesa con la Lazio per Joaquin Correa, regalando così a Simone Inzaghi il tanto richiesto rinforzo per il reparto offensivo. Ma non è finita qui: secondo Tuttosport i vertici interisti potrebbero mettere a segno un ultimo colpo last minute. Si tratta di Gianluca Scamacca, chiuso al Sassuolo da Caputo e Raspadori e che ha come agente quell'Alessandro Lucci che ha già portato a Milano Dzeko e Correa: