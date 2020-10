CM – Attacco, altro che suggestione. L’Inter punta Belotti: “L’occasione è ghiotta perché…”

Non è la prima volta che si parla di Andrea Belotti in ottica Inter. Nelle scorse settimane, vi abbiamo scritto dell’apprezzamento di Antonio Conte nei confronti dell’attaccante, che il Torino è sempre riuscito a trattenere in granata in questi anni, nonostante le avances di molte big, nerazzurri inclusi.

Il valore di mercato imposto dal Toro si è sempre aggirato sugli 80 milioni di euro, ma le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 potrebbe abbassare anche drasticamente la cifra. Anche perché la squadra di Marco Giampaolo in questo inizio di stagione non ha certo entusiasmato, e non si è dimostrata all’altezza del suo attaccante. E chissà che l’Inter non possa riprovarci:

“Belotti si è ora imposto come uno dei centravanti più importanti nel panorama italiano: non è una semplice questione economica, il Toro è disposto a riconoscere un aumento, il Gallo ha numeri da big e ha bisogno di un club che ambiziosi che lo supporti con un progetto tecnico di livello. Lo stallo sul rinnovo può quindi offrire una ghiotta occasione di mercato, perché il profilo di Belotti continua a restare nei radar delle big e, a cifre ovviamente rivalutate al ribasso per la scadenza di contratto che si avvicina“, si legge su calciomercato.com.

