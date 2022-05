GdS – Bernardeschi libero a zero, l’Inter ci pensa: “Marotta ci proverà se…”

Come noto, in questi giorni Federico Bernardeschi e la Juventus hanno sancito il loro addio al termine di questa stagione

Come noto, in questi giorni Federico Bernardeschi e la Juventus hanno sancito il loro addio al termine di questa stagione. Il centrocampista ex Fiorentina andrà via a parametro zero e sono tante le squadre pronte a farci un pensierino. Inclusa l'Inter, come scrive la Gazzetta dello Sport: