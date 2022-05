Bernardeschi all’Inter? Pedullà: “Resta in Italia solo se abbassa la pretese”

Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con la Juventus, ed è pronto a cambiare aria

Federico Bernardeschi lascerà la Juventus al termine della stagione: le parti non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, e le strade si separeranno a fine campionato. Il giocatore è stato accostato anche all'Inter, ma ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Così scrive Alfredo Pedullà: "Bernardeschi guadagnava più di 4 a stagione, la Juve sarebbe arrivata al massimo a 2,5. Tutto secondo copione, addio. In Italia 4 a stagione farà fatica a prenderli, se abbassasse un po'… Al momento ha un paio di offerte dall'estero (una dalla Turchia)".