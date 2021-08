Berti: “Inter, situazione non facile. Occhio a Lautaro. Correa perfetto per Inzaghi”

Gianluca Berti, oggi dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio per parlare delle ultime mosse di mercato delle squadre di Serie A

Marco Macca

L'ex portiere Gianluca Berti, oggi dirigente sportivo, è intervenuto a TMW Radio per parlare delle ultime mosse di mercato delle squadre di Serie A. Ecco la sua opinione sulla sessione dell'Inter:

Come vede la situazione dell'Inter?

"Non è facile, ma quando c'è una proprietà in difficoltà per prima cosa devono tornare i conti a posto. Dopo si vedrà".

Quando vengono offerti 120 milioni di euro è comunque difficile rifiutare, in qualunque situazione ed anche per uno come Lukaku. E' d'accordo?

"Sono tanti soldi ed hanno fatto bene a darlo via. Risparmi inoltre i soldi dell'ingaggio del belga. L'Inter è in grossa difficoltà ed ha venduto sia lui che Hakimi. Ora bisogna stare attenti su Lautaro Martinez. Nel calciomercato non si può mai dire, ma ora non hanno necessità di vendere ed è normale che un giocatore importante come lui lo possano tenere".

Per il gioco di Inzaghi serve più una seconda punta o un'altra prima punta?

"Per me serve più un calciatore come Correa che potrebbe essere adatto per l'Inter".

(Fonte: TMW Radio)