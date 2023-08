Romano: “Beto, ultimi dettagli e sarà here we go all’Everton: le cifre”

Beto è pronto a lasciare l'Udinese e la Serie A. Come riportato da Fabrizio Romano , è ormai praticamente fatta per il passaggio dell'attaccante portoghese in Premier League all'Everton.

Accordo tra club per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, inferiore alla clausola che era di 35. Anche il giocatore ha detto sì, accettando il contratto proposto. Ora solo gli ultimi da limare, se tutto andrà secondo i piani già domani potrà fare le visite mediche. In questa finestra di mercato era stato accostato anche all'Inter per l'attacco.