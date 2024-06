Biasin: “Barella ha rinnovato nel suo perfetto stile. Ha dimostrato coerenza”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato così la notizia del rinnovo di Barella con l'Inter

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha commentato così la notizia del rinnovo di Barella con l'Inter :

Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029. Lo ha fatto in silenzio, in perfetto stile barelliano. Il suo procuratore ha ottenuto un aumento proporzionato alla sua forza (6.5 milioni l’ingaggio pattuito), non si è fatto ingolosire dalle sirene straniere (c’erano eccome), ha dato sostanza e valore al ruolo di vice capitano del ragazzo".