“Il rinnovo di Lautaro Martinez? Sono contento per lui, ha sempre dimostrato grande stima per i colori dell’Inter e per la società. Sicuramente è un grande segnale per vederlo ancora tanti anni qui (in nerazzurro, ndr)". Così Diego Milito, che qualche gol e anche pesante lo ha segnato con la maglia dell'Inter, ha parlato del suo erede in nerazzurro nell'intervista concessa a Goal.com.