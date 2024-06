Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, in casa Inter ci sarà un discreto ricambio tra sponsor in uscita e altri in entrata

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, in casa Inter per la prossima stagione ci sarà un discreto ricambio tra sponsor in uscita e altri in entrata. Vi avevamo già parlato dell’upgrade di BPER e presto potrebbero esserci anche novità in merito al kit di allenamento.