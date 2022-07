Biasin: “Inter, Bremer a prescindere da Skriniar. Ecco la cifra per chiudere”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così in diretta su Twitch della pista Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della pista Gleison Bremer in chiave Inter: “La cessione di Skriniar sblocca l’affare Bremer, che ha già un accordo con l’Inter. Cairo ora spara altissimo, ma ha fatto un accordo col giocatore in sede di rinnovo e la sensazione è che si possa poi arrivare a una chiusura vicina ai 30 milioni. L’Inter il colpo Bremer vuole farlo a prescindere da Skriniar, ma prima serve una cessione per fare un po’ di liquidità”, ha detto al canale di calciomercato.it.