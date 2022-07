FCIN1908 / Inter, sono quattro gli assenti a Lugano. Esordio per Mkhitaryan

L'Inter alle 18.30 scende in campo in amichevole contro il Lugano. Prime prove generali verso la nuova stagione per Inzaghi, ecco gli assenti

L'Inter alle 18.30 scende in campo in amichevole contro il Lugano. Prime prove generali verso la nuova stagione per Simone Inzaghi dopo il test con l'FC Milanese. Secondo quanto appurato dagli inviati di FcInter1908.it a Lugano, non sono partiti con la squadra Milan Skriniar, Edin Dzeko, Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti. I primi due sono arrivati in ritiro solo da pochi giorni, mentre i due italiani sono acciaccati. Esordio in vista per il nuovo arrivato Henrikh Mkhitaryan.