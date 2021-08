Biasin: “Accordo Chelsea-Lukaku, ma oggi alle 12.20 l’offerta formalizzata all’Inter è…’

Le novità direttamente dal giornalista di Libero sulla trattativa in corso tra l'Inter e il club inglese per Big Rom

Fabrizio Biasin, firma di Libero, ha condiviso sui social un aggiornamento in merito alla trattativa del Chelsea per Romelu Lukaku. Il giornalista sportivo ha chiarito i dettagli dell'unica offerta ad oggi formalizzata per l'attaccante belga e fatta pervenire alla dirigenza dell'Inter: "Alle ore 12.20 di oggi l’unica offerta formalizzata dal Chelsea all’Inter per Lukaku è di 100 milioni + il cartellino di Alonso. Il rilancio arriverà, ma al momento gli inglesi - che hanno accordo totale con il giocatore - temporeggiano”, si legge.