Inter, Biasin conferma: “Per Kanté ci si prova, è vero. Ecco il prezzo e cosa serve”

Ormai è assodato: è N’Golo Kanté il vero e proprio sogno di Antonio Conte per il centrocampo della sua Inter. E’ chiaro però che serviranno diverse cessioni per fare spazio in organico e non solo al top player francese. E Fabrizio Biasin, su Twitter, ha confermato l’intenzione del club nerazzurro di provarci per il mediano del Chelsea: “”Ci si prova, è vero. Ma avrei dovuto aggiungere “ci sono più o meno le stesse possibilità di vedere il sottoscritto da un parrucchiere” – ha ironizzato -. Costa 60-70 milioni e serve una qualche “formula magica”. Comunque sì, ci si prova”.