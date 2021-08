Biasin: “Inter al top se arriva Correa”. Poi punzecchia Conte: “Parliamoci chiaro…”

L'Inter, al netto delle sue difficoltà e della situazione finanziaria non del tutto rassicurante, ha fin qui condotto al meglio il mercato

L'Inter , al netto delle sue difficoltà e della situazione finanziaria non del tutto rassicurante, ha fin qui condotto al meglio il suo mercato estivo. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, loda il lavoro della dirigenza nerazzurra, parlando poi del possibile arrivo di Correa e non solo:

"Il resto passa per un mercato che, al momento, pare molto azzeccato: fuori Hakimi dentro Dumfries, fuori Eriksen (che amarezza…) dentro Calhanoglu, fuori Lukaku dentro Dzeko e… Correa. Il discorso sull’argentino è assai chiaro: l’Inter offre 30 milioni tutto compreso, oltre non andrà. La palla passa a Lotito. I nerazzurri hanno già le alternative (Belotti su tutte, offerta da 20 milioni) ma contano di chiudere con il laziale. Dovesse arrivare, beh, l’Inter si ritroverebbe con una rosa che forse non è all’altezza di quella che ha vinto il tricolor ma, di sicuro, non sfigura di fronte a nessuna, almeno in serie A. Parliamoci chiaro: Conte poteva anche rischiare, suvvia…".