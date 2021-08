CdS – Correa, ore caldissime. Distanza tra Inter e Lazio, ma Lotito può cedere

L'attaccante della Lazio rimane in corsa per l'Inter, tra domani e giovedì il club nerazzurro attende novità sull'affare

La caccia all'attaccante prosegue. Sebbene l'Inter potrebbe presto virare su Belotti , l'affare Correa resta in piedi e il club nerazzurro aspetta novità in questi giorni.

"L’Inter ha provato ad aprire la trattativa con una prima proposta: 5 milioni di prestito oneroso, 25 per il riscatto, 30 l’offerta per il Tucu. Alessandro Lucci, il manager dell’argentino, sta parlando con Lotito. C’è molta distanza, va ridotta. La Lazio chiede qualche milione in più e una formula differente. C’è da tenere presente un aspetto rilevante. Il club biancoceleste deve riconoscere il 20% del ricavato al Siviglia, da cui aveva acquistato Correa nel 2018. Tra domani e giovedì potrebbe cedere, a patto di trovare un’intesa. Alla prima offerta ha detto no, ma il discorso è rimasto aperto", sottolinea il Corriere dello Sport