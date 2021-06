Calhanoglu, Biasin muove una critica al Milan: “Ok mantenere il punto, ma…”

Il giornalista ha commentato la decisione dei rossoneri di non rilanciare dopo la proposta fatta al turco

Alla fine lo prenderà l'Inter. Un po' come è successo con Donnarumma, il Milan ha scelto di non rilanciare per ottenere il rinnovo di Calhanoglu. Una decisione con la filosofia rossonera di non scendere a patti con nessuno rispetto alle offerte fatte e di non prendere parte ad eventuali aste al rialzo per arrivare ad un obiettivo. Una scelta apprezzata da molti ma che di fatto fa perdere ai rossoneri un giocatore importante a centrocampo.