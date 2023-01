Biasin: “Inter, Demiral è il preferito ma Gasperini è contrario all’operazione. E Skriniar…”

"Se le squadre di Inzaghi e Gasperini si affrontano in campo, fuori cercano complicatissimi incastri di mercato nelle ultime ore del compra-vendi. La faccenda è nota e riporta a Milan Skriniar, pedatore slovacco. Il difensore che «amo l’Inter e viva l’Inter», ama di più i quattrini dello sceicco e, quindi, giocherà per il Psg. Tocca solo capire quando, a giugno o subito?, ché il (pre) contratto è già firmato e le cifre più o meno note (circa 10 milioni di ingaggio fino al 2027 + un bonus alla firma di qualche milioncino, beato lui)".

"Nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha lavorato assai per farsi trovare pronta ad ogni genere di evenienza, conscia del fatto che Parigi avrebbe proposto un rilancio rispetto alla prima offerta da dieci milioni di euro (respinta). La chiamata si è fatta attendere (non sono più così fessi da quelle parti) ma, nel frattempo, Marotta e Ausilio hanno mosso le loro pedine per cercare alternative pronte all’uso. Detto che tra le mille voci girate qua e là nel corso della giornata, circa 999 si sono rivelate stra-bufale (dall’Inghilterra hanno sparato anche un clamoroso «l’Inter si è mossa per Harry Maguire, capitano del Manchester United», profilo in realtà mai preso in considerazione), una è parsa parecchio concreta e porta a Merih Demiral, difensore turco dell’Atalanta gradito moltissimo a Inzaghi", conferma Biasin che poi aggiunge: