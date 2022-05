Biasin: “Io continuo a dire che Dybala non andrà all’Inter. Confermo che secondo me…”

Ospite di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha espresso le sue perplessità sulle voci che vedono Paulo Dybala vicino all'Inter

"Io continuo a dire che Dybala non verrà all'Inter, sono uno dei pochi ad affermarlo. Confermo che secondo me non è così probabile che si faccia questa cosa. Magari mi sorprendono e cambia tutto, magari ci ragionano dalla settimana prossima. Ma, al momento, non vedo tante possibilità. Handanovic? Le statistiche dicono che anche quest'anno è stato fra i migliori portieri della Serie A. Poi, che abbia commesso degli errori e che non sia più il portiere fortissimo degli anni passati è un dato di fatto. Una società lungimirante capisce quando è il momento dell'avvicendamento".