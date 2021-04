Biasin: “Dzeko due volte poteva andare all’Inter. Suo gol all’Ajax, destino”

L'attaccante è stato diverse volte sul punto di lasciare la Roma ma ha segnato il gol che qualifica i giallorossi alla semifinale di EL

La Roma è in semifinale di Europa League e il gol dell'uno a uno che ha dato ai giallorossi la possibilità di qualificarsi lo ha segnato Dzeko . L'attaccante a gennaio è stato ad un passo dall'addio dopo una discussione che ha spezzato il rapporto con Fonseca.

Fabrizio Biasin sul giocatore giallorosso ha scritto un tweet che fotografa quanto accaduto a gennaio e quanto è successo questa sera: "Edin in passato è stato spinto verso il Chelsea. Poi è stato vicinissimo all'Inter. Quest'anno, non ha giocato il 1° turno di Serie A perché doveva finire alla Juventus. A gennaio è stato ancora ad un passo dall'Inter. In Roma-Ajax gol di Dzeko. Destino".