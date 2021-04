Europa League, la Roma elimina l’Ajax. Ecco le due semifinali

L'1-1 dell'Olimpico ha permesso ai giallorossi di passare il turno dopo la vittoria per 2-1 dell'andata in Olanda

E' bastato un pareggio contro l'Ajax alla Roma di Paulo Fonseca per approdare alle semifinali di Europa League. L'1-1 dell'Olimpico di questa sera ha permesso ai giallorossi di superare il turno in virtù della vittoria per 2-1 dell'andata in terra straniera. Grande risultato per la Roma, unica italiana ancora in corsa in campo internazionale. Di Edin Dzeko la rete che ha stabilito il risultato finale, dopo il momentaneo vantaggio ospite siglato da Brobbey.