Biasin: “Dybala? Da una settimana tutto fermo. Io fossi in lui ora…”

Nessun movimento di mercato attorno a Paulo Dybala. Lo svela Fabrizio Biasin, che fa così chiarezza sulla Joya dopo i rumors degli ultimi giorni tra Inter, Milan e Monza in Italia: "Dybala? La verità su Dybala è che da almeno una settimana la situazione è la stessa. È tutto fermo ora. Io fossi in lui inizierei ad avere un minimo di curiosità per capire dove giocherà, non dico ansia", ha detto al canale Twitch di calciomercato.it.