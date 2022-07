Sky – Dybala, Milan in corsa se abbassa pretese. Il tempo gioca a favore dei club

Lontano dall'Inter ma anche dal Milan. Su Dybalanon sono stati fatti grossi passi in avanti da parte dei nerazzurri, secondo Skysport. C'è chi parla dei rossoneri e del loro interesse per l'argentino. Luca Marchetti sul giocatore ha aggiunto: "Dybala in questo momento non è un nome per il club milanista, è più una questione mediatica perché siamo al 4 di luglio e per lui non è ancora arrivato un contratto. Il Milan, se lui dovesse abbassare le sue pretese economiche, che finora non gli hanno permesso di avere una squadra sicura per la prossima stagione, si potrebbe iscrivere alla corsa. Il tempo farà la sua parte".