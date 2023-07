Biasin: “Ecco la verità sulla mossa dell’Inter per Milinkovic. Io ho una sensazione”

"Ieri abbiamo sentito dire a Marotta che l'operazione Frattesi è scollegata da quella di Brozovic, ma in realtà l'Inter ha bisogno di un'entrata per procedere. Ora bisogna decidere se dare priorità all'affare Frattesi o a quello Lukaku con il Chelsea. La mia sensazione è che prima proveranno a stringere per Frattesi. Non credo ci sia spazio per un'operazione Milinkovic, visto che per Frattesi una trattativa è stata portata avanti, mentre con la Lazio non esiste".