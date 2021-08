Biasin: “Inter-Lukaku, una cosa disturba. Dirigenti spiazzati. Dumfries, la sensazione…”

Dalle colonne di Libero, il giornalista parla dell'addio di Lukaku e dei possibili colpi in entrata dell'Inter

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin racconta così la situazione in casa Inter. "Il punto è che tutte le operazioni possono essere “digerite”, figuriamoci quelle da oltre 100 milioni, semmai sono le tempistiche che disturbano. L’Inter si è fidata di Lukaku, il campione che aveva assicurato massimo attaccamento e che pochi giorni fa, davanti alle telecamere del canale tematico del club, assicurava: «Sono pronto per una nuova sfida, non vedevo l’ora di tornare qui». E intanto chiudeva la sua personalissima trattativa con il Chelsea. Del resto come si fa a dire di no a un aumento salariale di oltre il 50%?".