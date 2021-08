Post Lukaku, c’è l’ok di Inzaghi alla scelta dell’Inter: due torri e un esterno

Il tecnico dell'Inter ha avallato l'idea della dirigenza nerazzurra di prendere due attaccanti e un esterno destro

Definita la cessione di Lukaku al Chelsea , l'Inter ora cercherà di colmare il vuoto lasciato dal belga. La dirigenza, d'accordo con Inzaghi, ha scelto di puntare su un doppio colpo in attacco più un rinforzo per la fascia destra. Si cercherà di dare a Inzaghi due torri in modo da completare il reparto ora composto da Sanchez e Lautaro.

"Il tecnico ha avallato la scelta fatta dalla società dopo che Suning ha quantificato in 50 milioni il budget destinato al mercato in entrata a seguito dell’addio di Lukaku. Quei soldi dovranno bastare (o anche avanzare...) per l’acquisto delle due punte e dell’esterno destro (Dumfries se la gioca con Nandez: l’olandese è più specialista, ma molto dipenderà dalle condizioni che Psv e Cagliari faranno all’Inter), mentre a sinistra è stata accordata piena fiducia alla coppia Perisic-Dimarco", riporta Tuttosport.

"Viste le oggettive difficoltà ad aprire una trattativa per Vlahovic, l’Inter si è buttata su Duvan Zapata, ritenuto - per caratteristiche - il giocatore più simile a Lukaku in circolazione. L’apertura da parte dell’entourage del centravanti è stata totale, però l’Atalanta - che già ha incassato dalla cessione di Romero - è diventata bottega carissima, come prova l’iniziale richiesta da 50 milioni per chiudere a 40. Problema è che Gasperini, prima di dare il via libera alla partenza di Zapata, vuole avere il sostituto e, in tal senso, l’Inter tifa perché vada in porto la trattativa con il Chelsea per Tammy Abraham", aggiunge il quotidiano.