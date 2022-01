Biasin: “Sensi per ora resta in rosa. Poi l’Inter valuterà. Ed è giusto”

Il giocatore nerazzurro era già certo di andare in prestito alla Samp ma l'infortunio di Correa rende prudenti i dirigenti

Inzaghi a fine partita lo aveva detto: "Se vuole restare io me lo tengo stretto". Segnale di riflessione tra i dirigenti interisti che avevano già detto sì alla Samp ma ora hanno preso tempo sulla cessione in prestito del centrocampista. Il giornalista Fabrizio Biasin sul giocatore nerazzurro ha scritto un tweet: "Inter-Sensi: il giocatore per il momento resta in rosa, nei prossimi giorni il club farà delle valutazioni. (Presumo legate ai tempi di recupero di #Correa). E, francamente, mi sembra cosa buona e giusta".