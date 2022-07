Inter, Biasin svela: “Inzaghi non spinge per Dybala, ma questo nome in entrata”

Non è Paulo Dybala la priorità sul mercato di Simone Inzaghi. A svelarlo è Fabrizio Biasin, noto giornalista, che su Twitch ha reso noto il desiderio numero uno dell’allenatore dell’Inter in vista dell’inizio della nuova stagione: “Inzaghi non spinge per Dybala, lui dice alla società di portargli Bremer. In attacco Inzaghi si ritiene a posto”, le sue parole al canale di calciomercato.it.