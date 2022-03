Biasin: “Lukaku, addio un capolavoro Inter. Preferirei Scamacca per questi motivi”

L’Inter la prossima estate prenderà un attaccante. È tra le priorità di mercato dei nerazzurri, in particolare si cerca un vice-Dzeko

L’Inter la prossima estate prenderà un attaccante. È tra le priorità di mercato dei nerazzurri per completare la rosa, in particolare si cerca un vice-Dzeko. Ne ha parlato così il noto giornalista Fabrizio Biasin: “Lukaku si è mosso in prima persona coi dirigenti dell’Inter. Ma è praticamente impossibile vederlo in Italia, se anche decidesse di ridursi l’ingaggio, sarebbe complicato. Il cartellino è del Chelsea che ha investito 115 milioni. L’ipotesi di un prestito biennale con ingaggio dimezzato è fantasiosa. Andrà a giocare altrove, ma dubito fortemente in Italia.