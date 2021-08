Biasin: “L’Inter vuole cedere Lukaku e Lukaku vuole andare via. Vlahovic? Poche speranze”

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha riportato aggiornamenti sulla vicenda Lukaku e sul sostituto per l'Inter: ecco il punto

"La proprietà vuole vendere il giocatore, il giocatore vuole andare, in mezzo c’è una dirigenza che ha due settimane per mettere complicatissime pezze. Inutile fare del bla bla, a questo punto la cosa più importante è non perdere tempo", ha scritto il giornalista di Libero. Un tifoso ha chiesto di Vlahovic, la sua risposta è arrivata prontamente: "E' il preferito ma le speranze sono poche".