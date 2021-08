GdS – Inter, sostituto Lukaku? Zapata o Vlahovic. “Ma spunta un outsider dall’estero”

Ore intense. Di trattative, di riflessione, di sensazioni contrastanti. I tifosi dell'Inter vivono con ansia quanto accade attorno a Lukaku

Ore intense. Di trattative, forse di riflessione, di proteste e certamente di sensazioni contrastanti. I tifosi dell'Inter vivono con ansia quanto sta accadendo attorno a Romelu Lukaku , che sembra sempre più vicino a tornare al Chelsea. L'input è stato chiaro, secondo le ultime indiscrezioni: di fronte a un'offerta di 130 milioni di euro, Lukaku può partire, con buona pace della maggior parte del popolo nerazzurro, che spera fino in fondo in una permanenza del proprio totem. A quel punto, però, Lukaku dovrà essere sostituito. Ma con chi? Ecco i nomi della Gazzetta dello Sport:

"Suning deve decidere: privarsi della propria stella per 130 milioni di euro o respingere l'offensiva di Abramovich. In caso affermativo, l'Inter dovrà poi trovare un sostituto tra Zapata, Vlahovic e l'outsider dall'estero Lacazette, indicati per l'attacco nerazzurro".