Biasin: “Mercato Inter, manca solo questo colpo. Skriniar, Dumfries e la parola d’ordine”

A Sportitalia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto così chiarezza sul mercato dell’Inter verso la fine della finestra estiva: “La parola d’ordine è resistere. Agli assalti di mercato, l’Inter ha completato più o meno i suoi acquisti, manca solo un difensore, ma deve resistere a eventuali uscite. Sappiamo perfettamente che l’Inter non si può permettere di tenere fuori dal mercato i suoi giocatori di primissimo piano e quindi bisogna ascoltare ciò che succede in Francia e Inghilterra, Skriniar e Dumfries sono al centro dei ragionamenti. E chissà che non possano arrivare offerte per altri nerazzurri. Inzaghi non vuole veder partire nessuno dei titolari della sua Inter”, le sue parole.