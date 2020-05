Biasin: “La trattativa avanzata Inter-Mertens poteva incappare solo in un ostacolo insuperabile”

Sembrava ormai fatto il passaggio di Dries Mertens all’Inter, ma il giocatore alla fine ha scelto il cuore decidendo di restare al Napoli. E Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha spiegato come l’affare ha preso una svolta che sembrava ormai inaspettata: “La trattativa in fase parecchio avanzata con l’Inter poteva incappare solo in un ostacolo, ma di quelli non superabili: si chiama “cuore” o “amore per Napoli” (tra l’altro stra ricambiato). Dopo i mesi dei bisticci, De Laurentiis ha finalmente fatto un passo verso il suo giocatore: presto capiremo se è stato quello decisivo”.