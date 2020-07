Inter, Biasin: “Allora, decidiamoci. O Lautaro gioca male perché distratto da Messi o…”

Voci sull’addio di Lautaro Martinez e voci sull’arrivo di Messi a Milano. Le indiscrezioni sul mercato dell’Inter sembrano un pendolo filosofico alla Schopenauer. Oscilla però, anziché tra noia e dolore (non esageriamo che è sempre calcio) tra il nero pessimismo e l’azzurro dell’entusiasmo. Ci sarebbe sempre da tener conto della logica, di un equilibrio più consono al nerazzurro delle cose. Fabrizio Biasin dice la sua proprio su questa oscillazione di scombinati sentimenti rispetto alle indiscrezioni che diventano una continua contraddizione. In un tweet ha scritto: «Però a questo punto dobbiamo deciderci: O “Lautaro gioca male perché distratto da Messi che lo vuole a tutti i costi a Barcellona“. O “Inter–Messi? Mmmm qualcosa di vero c’è…”. Tutte e due non si può».