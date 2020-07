Moratti: “Messi all’Inter? A volte i sogni si avverano. Juve distratta: deve scrivere 36”

«Marotta e Conte all’Inter? Non so se li avrei presi, non sono più il presidente da tempo ma devo dire che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri». Massimo Moratti, a qualche ora dalla sfida con il Napoli, ha parlato dell’Inter a Radio Kiss Kiss.

LA DISTRAZIONE – Ha anche parlato della vittoria della Juve: «La Juventus sta facendo molto bene. Le altre stanno provando ad avvicinarsi, adesso le inseguitrici non possono accontentarsi di arrivare secondi. Conte sta facendo molto bene, l’anno prossimo farà meglio. Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che dovevano scrivere 36, alle volte bisogna avere un po’ più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico».

MESSI – «Messi all’Inter? Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter quindi magari sarà più facile andare a firmare il contratto. Magari venisse, alle volte i sogni si avverano».

NAPOLI IN CL – «Nel calcio tutto è possibile, anche che il Napoli possa vincere a Barcellona. Gli azzurri stanno giocando molto bene, mentre mi sembra che i balugrana stanno attraversando un periodo particolare. Tiferò Napoli l’8 agosto».

(Fonte: Kiss Kiss Napoli)