Biasin: “Voci incontrollate di offerta Inter per Donnarumma. La sensazione è che Raiola…”

Sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha trattato anche il tema del rinnovo di Donnarumma, avanzando anche l’ipotesi che l’Inter possa averci fatto un pensierino:

“Il tema caldissimo riguarda Gigione Donnarumma, portiere che para molto e parla pochissimo. E infatti al posto suo si lascia andare Mino Raiola, agente “leggermente” interessato ai quattrini. Pare in definitiva che la questione rinnovo sia ancora in alto mare e che il ragazzone, pur confermando la volontà di restare in rossonero, abbia detto «no» a una cifra di poco superiore ai 7 milioni netti all’anno (contro gli attuali 6). Voci incontrollate parlano di offerte pervenute a Raiola da parte di Juventus e Inter. Vai a sapere se è vero. La sensazione è che Raiola tirerà un po’ la corda (tradotto, chiederà più soldi) ma alla fine mollerà l’osso”.